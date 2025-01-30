Белгород, 31 января, 2025, 00:28 — ИА Регнум. С вечера 30 января под обстрел украинских формирований попал город Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.

В одном частном доме были выбиты стёкла, осколками посечены два автомобиля, перебита линия электропередачи — жители одной из улиц временно остались без света.

Чуть ранее Гладков информировал, что ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области. В Шебекино в результате прилёта снаряда в шести домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Также в Шебекинском округе беспилотником атаковано село Безлюдовка — повреждены остекление и забор дома.

В Валуйском округе в селе Соболевка FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. В Волоконовском районе в селе Борисовка FPV-дрон повредил окна в доме и легковой автомобиль.

Ещё один дрон сдетонировал возле социального объекта в посёлке Малиновка Белгородского района — в здании повреждена стена.

Как сообщало ИА Регнум, ребёнок двух лет и его мать стали жертвами атаки украинского беспилотника на посёлок Разумное в Белгородской области, написал в Telegram-канале Вячеслав Гладков 29 января. Кроме того, пострадали два человека — ребёнок и его отец.

Брянская область ночью 29 января подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Украинские беспилотники ночью 29 января были уничтожены в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне.