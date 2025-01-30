ВСУ дважды обстреляли белгородский город Шебекино
Гладков: ВСУ дважды обстреляли белгородский город Шебекино
Белгород, 31 января, 2025, 00:28 — ИА Регнум. С вечера 30 января под обстрел украинских формирований попал город Шебекино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, никто из жителей не пострадал.
В одном частном доме были выбиты стёкла, осколками посечены два автомобиля, перебита линия электропередачи — жители одной из улиц временно остались без света.
Чуть ранее Гладков информировал, что ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области. В Шебекино в результате прилёта снаряда в шести домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Также в Шебекинском округе беспилотником атаковано село Безлюдовка — повреждены остекление и забор дома.
В Валуйском округе в селе Соболевка FPV-дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. В Волоконовском районе в селе Борисовка FPV-дрон повредил окна в доме и легковой автомобиль.
Ещё один дрон сдетонировал возле социального объекта в посёлке Малиновка Белгородского района — в здании повреждена стена.
Как сообщало ИА Регнум, ребёнок двух лет и его мать стали жертвами атаки украинского беспилотника на посёлок Разумное в Белгородской области, написал в Telegram-канале Вячеслав Гладков 29 января. Кроме того, пострадали два человека — ребёнок и его отец.
Брянская область ночью 29 января подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Украинские беспилотники ночью 29 января были уничтожены в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне.