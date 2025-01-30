Воронеж, 30 января, 2025, 23:57 — ИА Регнум. В ночь на 31 января в Воронежской области было нейтрализовано несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации Гусева, дежурные средства противовоздушной обороны и силы РЭБ в одном из районов области и в небе над Воронежем обнаружили и сбили несколько вражеских беспилотников.

Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений нет. При этом опасность атаки БПЛА сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, над российскими регионами силами военных почти за два часа было уничтожено 17 украинских беспилотников, информировали 30 января в Минобороны РФ. Большинство БПЛА обезвредили над территорией Курской области — 11. По два дрона сбили в Крыму, Белгородской и Воронежской областях.

Мирный житель 30 января получил ранения в деревне Воронок Курской области при обстреле украинскими военными. В результате других ударов ВСУ оказались разрушены два дома в селе Коренево Кореневского района и одна постройка в деревне Никипеловке. В посёлке Коренево начался пожар в одном из строений.

В небе над Крымом подразделения противовоздушной обороны вечером 29 января сбили два беспилотника ВСУ.