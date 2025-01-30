Москва, 30 января, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Приём заявок на 14-й конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) продлится до 6 февраля. Об этом 30 января сообщила пресс-служба организации.

Пресс-служба ПФКИ Роман Карманов

Подать заявки для участия в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, представители бизнеса, НКО, а также муниципальных учреждений по всей стране.

«До окончания приёма заявок на грантовый конкурс ПФКИ — неделя. Это уже вторая «волна» 2025 года, поэтому всем, кто планирует начать реализацию проекта во второй половине года или начале 2026-го, стоит поторопиться… Конкурс ПФКИ — высококонкурентный, и у каждого проекта при должной подготовке есть шанс на получение грантовой поддержки креативного проекта», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Проекты на рассмотрение принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. От команд требуется определить, какая традиционная ценность отражается в их проектах. Заявку необходимо скрепить электронной подписью. Большую часть ответов на вопросы по участию в конкурсе можно узнать у чат-бота фонда в Telegram (@PFKI_bot).

На сайте фондкультурныхинициатив.рф создали 180 тыс. личных кабинетов. В фонд было подано более 85 тыс. заявок, грантовую поддержку получили 9407 проектов на общую сумму свыше 36,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года победителями 13-го конкурса ПФКИ стали 1016 проектов из 86 регионов России на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь в свои проекты 6 млрд 592 млн рублей. Так, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе впервые составил 115%, что является максимальным показателем за всё время существования фонда. Среди лидеров софинансирования — Карелия, Пермский край, Московская область, Ставропольский край, Вологодская область и другие регионы.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Проекты, получившие поддержку фонда, реализуются во всех 89 регионах России. Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициативам в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.