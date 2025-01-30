Москва, 30 января, 2025, 23:47 — ИА Регнум. В России впервые была проведена процедура окрашивания (колорирование) партии пшеницы для экспорта зерна в страны, где предъявляются соответствующие требования. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Александр Погожев ИА REGNUM

28 января в порту Высоцкий Ленинградской области специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» впервые провели окрашивание пшеницы для отправки в Марокко. Общий вес партии составил 28 тыс. тонн.

Как пояснили в ведомстве, окрашивание зерна — это новая услуга ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Отмечается, что каждая страна устанавливает свои требования к качеству и внешнему виду продукции. Например, Марокко и Саудовская Аравия предъявляют особые требования к окраске зерна. Чаще всего окрашивание используется для идентификации зерна, предназначенного для корма животных.

При окрашивании используются специальные красители, которые строго соответствуют стандартам безопасности и качества.

Для выполнения требований Марокко по идентификации кормовой пшеницы был использован краситель Е-142 (зелёный). Это натуральный препарат, который гарантирует полную безопасность продукции.

Как сообщало ИА Регнум, Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Центрально-Африканской Республике (ЦАР), в том числе поставками пшеницы, заявил 16 января президент РФ Владимир Путин.

Казахстан не будет продлевать введённые ранее ограничения на ввоз пшеницы из России и с 1 января 2025 возобновил импорт. Об этом написал портал Eldala. kz.

Путин в сентябре заявил, что прогнозируемый сбор зерна в стране в 2024 году составляет 132 млн тонн против 148 млн тонн годом ранее. Предполагаемое внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.

По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, страна в этом году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна.