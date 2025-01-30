Москва, 30 января, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Над российскими регионами силами военных почти за два часа было уничтожено 17 украинских беспилотников. Об этом 30 января сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Вражеские дроны подавили дежурные средства противовоздушной обороны в период с 19:50 до 22:00 мск. Большинство беспилотных летательных аппаратов обезвредили над территорией Курской области — 11. По два БПЛА сбили в Республике Крым, Белгородской и Воронежской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над двумя регионами России. Над Брянской областью перехватили и уничтожили два украинских БПЛА. Ещё три дрона сбили над территорией Белгородской области.

Мирный житель 30 января получил ранения в деревне Воронок Курской области при обстреле, совершённом украинскими формированиями. В результате других ударов ВСУ оказались разрушены два дома в селе Коренево Кореневского района и одна постройка в деревне Никипеловке. В посёлке Коренево начался пожар в одном из строений.

В небе над Крымом подразделения противовоздушной обороны вечером 29 января сбили два вражеских беспилотника.