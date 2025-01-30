Колумбия, США, 30 января, 2025, 23:25 — ИА Регнум. Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые находились на борту потерпевшего крушение в США самолёта и погибли, в апреле собирались приехать в Россию, чтобы навестить родных. Об этом РЕН ТВ рассказала бывший тренер пары Людмила Великова.

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По словам Великовой, связь с бывшими воспитанниками она держала всегда, даже после их переезда в США. Ребята под её руководством в 1994 году завоевали титул чемпионов мира.

«Это моя первая проба на чемпионате мира. Они стали чемпионами мира. Изумительные люди. В работе совершенно потрясающие, талантливые, красивые», — отметила Великова.

Супруги Шишкова и Наумов завершили карьеру в 1998 году и остались жить в Америке. Их сын Максим Наумов тоже фигурист, он участвовал в том самом чемпионате США по фигурному катанию, но, по предварительной информации, улетел из Канзаса раньше родителей.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер загорелся и упал в реку Потомак. На его борту были 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. На борту вертолёта находились военные США. Их было трое. Борт принадлежал американским сухопутным войскам.

Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что в упавшем лайнере могли быть как минимум 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата, проходившего в городе Уичито.

Найдены тела как минимум 28 погибших. Среди них — восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями: Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская.

Инцидент с крушением попал на видео. Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта об угрозе столкновения с пассажирским самолётом.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе, отметил, что страны находятся в постоянном контакте по данному вопросу, и добавил, что с президентом России Владимиром Путиным тему авиакатастрофы он не обсуждал.