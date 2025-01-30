Лондон, 30 января, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Суд Шотландии признал незаконность разрешения прошлого правительства Великобритании на освоение крупнейших нефтегазовых месторождений. Об этом говорится в постановлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Речь идёт о неразработанном месторождении нефти и газа Rosebank и газовом месторождении Jackdaw в Северном море.

«По каждой из трёх жалоб я выношу следующее постановление: отменить решение министра (энергетики. — Прим. ред.) об утверждении согласия, выданного OGA (Управлением по вопросам нефти и газа. — Прим. ред.); отменить согласие, предоставленное OGA», — указал в постановлении судья Эндрю Стюарт.

Таким образом, суд принял сторону активистов и признал недействительными выданные ранее разрешения.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году исполнительный директор британского Переходного управления Северного моря Энди Сэмюэл утверждал, что ускорит рассмотрение заявок на разработку газовых месторождений в южной части Северного моря. Предполагалось выдать более 100 разрешений, в основном направленных на разведку, однако это едва ли поможет значительно увеличить добычу газа в Великобритании, отмечала газета Financial Times.

В Северном море Великобритании добывалось достаточно газа для удовлетворения примерно 40% потребностей страны. По прогнозам управления, к 2030 году этот показатель снизится до 30%.