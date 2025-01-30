Вашингтон, 30 января, 2025, 22:56 — ИА Регнум. Национальная разведка Соединённых Штатов предоставит президенту Дональду Трампу всю необходимую информацию для продвижения переговоров по Украине. Об этом заявила кандидат на пост директора разведки Тулси Габбард.

ИА Регнум Трамп ликует

В спецкомитете по разведке сената конгресса США 30 января проходили слушания по кандидатуре Габбард. По её словам, приоритетом в её работе будет обеспечение Трампа информацией для прекращения украинского конфликта и переговоров с Россией.

Тулси Габбард также отметила, что её задача — не диктовать политические условия, а предоставить президенту доступ к объективным разведданным для оценки рисков предложений.

Отмечается, что Трамп поддерживает Габбард, несмотря на сомнения советников.

Габбард критиковала администрацию Джо Байдена за затягивание конфликта и призывала к мирным переговорам. Она также отмечала, что любые попытки урегулирования будут связаны с территориальными уступками Киева и его нейтральным статусом.

Как сообщало ИА Регнум, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в ноябре удалил публикации с обвинениями в адрес экс-конгрессвумен Тулси Габбард в том, что она «агент Кремля».

С апреля 2022 года по июнь 2024-го СНБО разместил четыре публикации, в которых ведомство обвинило Габбард в якобы работе в интересах России, в связях с президентом РФ Владимиром Путиным и пророссийских взглядах. Кроме этого, по утверждению СНБО, она якобы дискредитировала главу киевского режима Владимира Зеленского, говоря о нелегитимности нахождения его на посту.

Трамп предложил Габбард возглавить Национальную разведку США в новой администрации. Габбард ранее состояла в Демократической партии, однако вышла из неё и поддержала кандидатуру Дональда Трампа в предвыборной гонке. В конгрессе Габбард представляла штат Гавайи в период с 2013 по 2021 год и неудачно номинировалась в 2020 году на пост президента от Демократической партии. Кроме того, Габбард служила в Национальной гвардии США с 2001 года, является ветераном войны в Ираке.

Ранее Габбард неоднократно критиковала внешнюю политику США. В частности, политик называла войну в Ираке ошибкой, выступала против поддержки Киева и расширения НАТО к границам России.