Берлин, 30 января, 2025, 22:51 — ИА Регнум. В столице Германии 30 января эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмблема ХДС

«Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине», — написали авторы.

Отмечается, что представитель партии подтвердил эту информацию изданию.

Пока непонятно, чем именно была вызвана эвакуация. Известно, что вечером рядом со зданием ожидалась акция протеста против ХДС.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января около 100 тыс. человек в Берлине вышли на протестную акцию против деятельности оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающей за депортацию нелегальных мигрантов. Протестующие собрались возле Бранденбургских ворот. Протестные акции также прошли в ряде других немецких городов.

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) 26 января объявила о намерении вынести на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя инициативу ХДС/ХСС, за которую голосовали в том числе депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил, что принятие в немецком парламенте плана оппозиции по ужесточению миграционной политики является для бундестага и ФРГ в целом плохим знаком.