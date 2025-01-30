Москва, 30 января, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Общественное движение «Ветераны России» потребовало приостановить в стране гастроли певца Филиппа Киркорова из-за его выступления на свадьбе в Нью-Йорке. Об этом сообщает NEWS.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ветераны России» считают, что культурному сообществу и государственным органам следует запретить Киркорову выступать «до тех пор, пока он не продемонстрирует истинную преданность стране».

«Мы просим, чтобы до тех пор, пока Киркоров не даст концерты в Донецке, Луганске, Мариуполе и Мелитополе, не посетит госпитали и не окажет реальную помощь раненым бойцам, его гастрольная деятельность в России была приостановлена», — написали в своём обращении общественники.

Активистов возмутило, что в Нью-Йорке Киркоров выступал на сцене с бывшей падчерицей Кристиной Орбакайте, позиция которой в отношении спецоперации вызывает много вопросов у общественников.

«Мы уже становились свидетелями поступков, дискредитирующих народного артиста: участие в провокационных перформансах, «голой» вечеринке, защита Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), отказ от чётких формулировок по поводу режима Зеленского», — пояснили в своих требованиях «Ветераны России».

Как сообщало ИА Регнум, награждение главных героев года по версии журнала HELLO! состоялось в декабре на церемонии празднования 22-летия издания. Вручение наград сопровождалось музыкальными номерами Филиппа Киркорова, Натальи Подольской, Люси Чеботиной, Ани Лорак, IOWA, Akmal’ и других. В финале вечера выступила группа «Ленинград».