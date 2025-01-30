Братислава, 30 января, 2025, 22:29 — ИА Регнум. Под давлением глава киевского режима Владимир Зеленский заговорил о возможности транзита через Украину азербайджанского газа. Об этом 30 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Происходят определённые сдвиги, под огромным давлением, которое мы оказали на… Зеленского, Украина начала говорить о том, что готова размышлять о транзите азербайджанского газа через свою территорию в Европу», — пояснил Фицо журналистам.

По словам премьера, решение Зеленского о прекращении транзита привело к катастрофическим последствиям и отразилось на ценах на газ в Европе.

Наиболее разумным решением для европейцев было бы возобновление транзита российского газа через Украину. Кроме того, это могло бы стать частью будущего соглашения между Москвой и Киевом о возможном прекращении огня, считает Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

Роберт Фицо раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для стран ЕС, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах, включая блокировку европейской помощи Киеву.

Владимир Зеленский 25 января на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве заявил, что Украина готова к транзиту азербайджанского газа в Европу вместо российского. При этом он уточнил, что не собирается подписывать договор на транзит российского газа взамен истёкшего в январе 2025 года. По словам Зеленского, в Давосе он обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транспортировку азербайджанского газа через Украину.