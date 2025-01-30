Берлин, 30 января, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Учёные в Германии протестировали пластырь из клеток крови, выращенный для восстановления сердечной мышцы. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как пояснили специалисты, новая технология заключается в «перепрограммировании» клеток крови в стволовые клетки, которые затем становятся клетками сердечной мышцы и соединяющей ткани. Затем их помещают в коллагеновый гель и выращивают в форме шестиугольников размером 10 на 10 см.

Полученные образцы обладают характеристиками молодой сердечной мышцы, они подобны ткани миокарда четырёхлетнего ребёнка, отметили учёные. По их словам, преимущество использования такой методики заключается в безопасной имплантации пластыря в сердце в случае возникновения опухолей или нарушений его ритма.

Ранее в Италии провели первую в мире операцию по пересадке бьющегося сердца. Специалисты пояснили, что данная технология позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановившимся сердцем и избежать его контролируемой остановки. Новая технология обеспечит быстрое восстановление функций сердца и улучшение его постоперационной производительности, пояснили кардиологи.

Как передавало ИА Регнум, британские хирурги провели уникальную операцию по удалению неоперабельной опухоли мозга через глазницу. Работа врачей заняла три часа, после чего пациентка быстро восстановилась и через несколько дней вернулась к обычной жизни.