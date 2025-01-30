Махачкала, 30 января, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Махачкалы в четверг, 30 января, продлил арест 19-летнему Надырхану Кадирханову, которого подозревают в убийстве бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мера пресечения в отношении Кадирханова Надырхана продлена на шесть месяцев — до 19 июля 2025 года включительно», — заявила руководитель объединённой пресс-службы судов республики Зарема Мамаева, её слова передаёт ТАСС.

По версии следствия, вечером 31 января вблизи дома по Гапцахской улице в Махачкале Кадирханов выстрелил в 21-летнего Мутаева не менее семи раз. Спортсмен скончался по пути в больницу.

Как передавало ИА Регнум, полицейские задержали подозреваемого в убийстве Мутаева 3 февраля. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Позже Кадирханов признал свою вину.

В Следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан сообщили, что мужчина мог совершить убийство на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим. Ранее в правоохранительных органах, по информации местных СМИ, сообщали, что между погибшим и подозреваемым был конфликт — Мутаев избил Кадирханова.