Барнаул, 30 января, 2025, 21:24 — ИА Регнум. В поставляемой в Россию из Казахстана курице нашли опасную бактерию листерию, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба Россельхознадзора.

Global Look Press/Lantyukhov Sergey/news.ru

Пробы филе, произведённого «Макинской птицефабрикой» из Казахстана, были отобраны в Барнауле. Данные бактерии — возбудитель опасного инфекционного заболевания листериоза, который поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы, отметило ведомство.

«Управлением Россельхознадзора приняты оперативные меры по оповещению получателей продукции для изъятия из оборота данной партии мяса птицы», — отметила пресс-служба.

Нарушение стало первым выявленным в 2025 году. Россельхознадзор изменил статус указанного производителя в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года пресс-служба национальной системы мониторинга качества сообщила, что Роскачество исследовало шаурму 29 торговых марок, произведённую в Москве и Петербурге, и лишь одна из них оказалась безопасной для здоровья.

В 27 случаях было выявлено обсеменение продукта микробами, также в некоторых из закупленных для проверки продуктах выявили повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки, колиформных бактерий, золотистого стафилококка и листерий.