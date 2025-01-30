Москва, 30 января, 2025, 20:58 — ИА Регнум. Председатель «Международной Исламской Миссии» Шафиг Пшихачев призвал российских мусульман противостоять международному исламскому терроризму, сообщила пресс-служба организации в четверг, 30 января.

Global Look Press/Teera Noisakran/Keystone Press Agency

В связи с приходом к власти на Ближнем Востоке радикальных группировок возрастает угроза террористической опасности, отметил Пшихачев в своём обращении. Российское общество пытаются дестабилизировать и запугать, сказал он.

«Террористы, как и раньше, пытаются вовлечь мусульман в свою человеконенавистническую идеологию, прикрываясь теми великими духовно-нравственными ценностями, которые имеет наша религия ислам. Они извращают наши светлые ценности и используют в целях стравливания граждан России по религиозному и этническому признаку», — написал Пшихачев.

Мусульмане, как и представители других традиционных религий России, осознают свою ответственность за стабильность государства, необходимость отстаивать свои ценности и свою Родину, отметил глава организации. Народ России — единое целое, подчеркнул он.

«Призываю мусульман России проявить свойственное нам благоразумие и ответственность, беречь своих близких и не поддаваться на провокации, а обо всех случаях сообщать в уполномоченные органы», — добавил Пшихачев.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в ФСБ сообщили, что в Москве уничтожили членов радикальной исламистской группировки «Вилаят Хорасана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших теракт у отдела полиции. Злоумышленники приобрели автомобиль и разместили в нём газовые баллоны, после чего начали собирать самодельное взрывное устройство. При задержании они оказали сопротивление и были нейтрализованы.