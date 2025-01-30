Курск, 30 января, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 29 января призвал экс-главу ГУВД Москвы генерала Владимира Пронина разместить беженцев из приграничных районов региона в его гостинице в Фатеже.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ходе встречи врио губернатора региона с вынужденными переселенцами из зала поступил вопрос: можно ли разместить людей в местной гостинице, принадлежащей генералу Пронину.

В ответ Хинштейн публично обратился к Пронину и предложил ему поддержать жителей региона в сложной ситуации, вызванной действиями Вооружённых сил Украины.

«Слышал, что он (Пронин. — Прим. ред.) не так много времени проводит на малой родине. В основном между Кипром и Фатежом. Если есть в вашей гостинице свободные номера, пожалуйста, найдите возможность разместить там людей», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 29 января в Курской области провели первое заседание рабочей группы по формированию единого списка жителей региона, с которыми родственники утратили связь. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах.

Ранее Хинштейн заявил о необходимости создать реестр пропавших без вести жителей приграничных районов и сделать этот реестр публичным. В поисках участвуют как правоохранители, так и волонтёры, а также родственники пропавших.