Вашингтон, 30 января, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путным авиакатастрофу с участием самолёта и вертолёта в Вашингтоне.

Global Look Press/IMAGO/mpi34

Журналисты спросили главу Белого дома, контактировал ли он с российским лидером по теме авиакатастрофы, поскольку среди погибших были россияне.

«Нет. По этой теме я не контактировал (с Путиным. — Прим. ред.), — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Американский лидер добавил, что в ближайшие дни власти объявят список национальностей погибших в происшествии в Вашингтоне. Он также рассказал о контактах с представителями других стран по этому вопросу.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан в авиакатастрофе и отметил, что на борту находилось много талантливых россиян. Выживших в результате столкновения самолёта и вертолёта нет, а его причина остаётся неизвестной, заключил президент США.

Как передавало ИА Регнум, 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер упал в реку Потомак. На его борту было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли проинформировал, что спасательная операция на месте крушения самолёта в американской столице завершена. По его словам, в районе инцидента найдены тела как минимум 28 погибших. Среди них — восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями: Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.