Москва, 31 января, 2025, 13:15 — ИА Регнум. В МИЦ «Известия» 30 января прошёл круглый стол ЭИСИ «Выборы президента Абхазии: какой путь изберёт республика?». За этими выборами пристально следит Россия, так как Абхазия является союзником и соседом для Москвы, заявил модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Особое внимание на этих выборах приковано к кандидатам, ведь для России происходящее в республике приоритетно. Неудивительно, что на фоне политического кризиса, спровоцированного различными экономическими акторами в Абхазии, возникли новые вызовы», — сказал Данилин.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский обратил внимание, что события в Абхазии очень походили на действия по методичке. По его словам, всё время задавались разные вопросы без возможности дать на них ответ.

«Меня ждали эмоционально заряженные женщины, которые прямо заявляли, что представляют штаб одного из кандидатов на выборах Адгура Ардзинбы. Всё было на высоких эмоциях, очень экспрессивно. Очень походило на работу по методичке», — рассказал Потуремский.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, у него состоялось интервью в Сочи для абхазского телеканала, однако его до сих пор не обнародовали.

«Выдвигались обвинения, что якобы мы — «неправильные пчёлы» и принесли «неправильный мёд». То есть социологи, значит, плохо сделали свою работу и вообще не имели права её делать», — рассказал Валерий Фёдоров.

Вместе с тем в социологических организациях отмечается, что само население Республики Абхазия видит в России исключительно друга и партнёра. По данным ВЦИОМ, 91% опрошенных относится положительно к Российской Федерации.

Фёдоров предполагает, что такое соотношение геополитических симпатий должно оказать определённое влияние и на выбор, который сделает народ Абхазии на президентских выборах. О предстоящих выборах население хорошо информировано, заявил эксперт. Он добавил, что очевидным лидером среди избирателей является Бадра Гумба.

«За Гумбу высказали намерение проголосовать 32% избирателей. Отрыв лидера от ближайшего конкурента — двукратный. За Адгура Ардзинбу готовы проголосовать 15% граждан. В-третьих, есть немаленькая часть тех, кто пока затрудняется ответить — 34%. Им предстоит решить всё в оставшиеся пару недель до голосования», — заключил Фёдоров.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский также подтверждает, что в республике доминируют пророссийские настроения. По его словам, важным моментом здесь является длительность и качество партнёрских отношений, которые выделяют Россию среди всех других соседей и стран. Ключевой фактор — это признание суверенитета республики.

Препятствие социологам в Абхазии — явный признак манипуляции избирателями, уверен политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

«Есть только две причины, почему так обходятся с нашими социологами. Первая — реальные данные могут не соответствовать установкам и картине мира ключевых интересантов, которые к тому же имеют весомое политическое, силовое влияние в регионе. Вторая причина — часто в подобных обстоятельствах речь идёт о том, что уже планируется определённый сценарий с фальсификацией выборов. И социологические исследования, мнения граждан не вписываются в этот сценарий», — пояснил Мартынов.

Как отметил эксперт, практически все кандидаты в своих программах и публичных выступлениях декларируют пророссийскую позицию. Но Россия оценивает в первую очередь не слова, а реальные действия, сообщил специалист.

«Ардзинба учился в турецком колледже Фетхуллаха Гюлема, а в 2019 году ездил на учебу в Лондонскую школу экономики и политических наук. Ардзинбу с Турцией связывают давние и прочные отношения — его родственники имеют обширные связи в турецких промышленных и околокриминальных кругах. Основные источники финансирования: Программы развития ООН и фонд USAID (запрещено и признано нежелательным в РФ). Этот фонд — «кошелёк» Госдепа по организации госпереворотов», — сказал Алексей Мартынов.

Особую тревожность, по словам эксперта, вызывают призывы взяться за оружие в случае, если победит не Ардзинба. Такие заявления прозвучали на встрече кандидата с избирателями от представителя Совета старейшин Аполлона Шинкубы и были встречены аплодисментами.

Впрочем, как отметил модератор обсуждения Данилин, и сами жители Абхазии понимают, какую опасность несут за собой подобные суждения.

«Россия принимает любой выбор абхазского народа, любой выбор независимой Абхазии. Главное, чтобы этот кандидат не проповедовал антироссийских настроений и не совершал действий, направленных против Российской Федерации. Почему? Потому что в таком случае маловероятно, что мы сможем построить доверительные, союзнические, доброжелательные, конструктивные отношения», — подчеркнул Данилин.

Советник посольства Республики Абхазия в России, чрезвычайный и полномочный посланник второго класса Кан Тания уверен, что в Абхазии никогда не выиграет антироссийский кандидат, ведь с момента распада Советского Союза Абхазия неоднократно подтверждала, что несмотря на любые кризисы она остаётся с Россией по одну сторону геополитических баррикад.

«Абхазия и абхазы сделали свой исторический выбор — быть геополитически вместе с Россией. Наши страны находятся в едином социальном, культурном и экономическом пространстве. На мой личный взгляд, в Абхазии никогда не выиграет антироссийский кандидат. Он даже не появится, ему не дадут шанса выдвинуть свою позицию на президентские выборы», — подчеркнул дипломат.

Кан Тания подчеркнул, что в самой Абхазии положительно отреагировали на заявление главы ЦИК России Эллы Памфиловой о том, что избирком будет содействовать в открытии дополнительных участков на территории России в случае, если Абхазия обратится с такой просьбой. Для этого парламент Абхазии должен принять соответствующие изменения в законодательство. Так что возможность абхазов, живущих в России, реализовать своё право на волеизъявление сегодня в полной мере зависит от депутатов республики, заключил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. 24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что за Гунба планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — Ардзинба (15%). Социологическое исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.

28 января и. о. президента Абхазии Бганба обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. Кремль неофициально уже показал, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает, а в преддверии выборов такой сигнал может быть дан публично, отметил политический аналитик Роман Иноземцев.