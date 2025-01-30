Вашингтон, 30 января, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном и отметил, что на борту находилось много талантливых россиян. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Global Look Press/IMAGO/mpi34

«Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту. У нас был на этом самолёте российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль», — сказал президент США.

Трамп уточнил, что выживших в результате авиакатастрофы нет, а её причина остаётся неизвестной. По его словам, США находятся в постоянном контакте с Россией и будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину.

Как передавало ИА Регнум, 29 января около аэропорта имени Рональда Рейгана в американской столице самолёт, следовавший рейсом из штата Канзас, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полёт. Лайнер упал в реку Потомак. На его борту было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Член сборной США по фигурному катанию Джон Маравилла заявил, что в упавшем самолёте могли быть как минимум 14 фигуристов, которые возвращались с чемпионата, проходившего в городе Уичито (штат Канзас). Кроме того, по его словам, в лайнере могли находиться тренеры спортсменов, в том числе чемпионы 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Ранее Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью». Он отметил, что столкновение можно было предотвратить.