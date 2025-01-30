Брюссель, 30 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии (ЕК) по вопросу остановки транзита российского газа через Украину были отменены из-за закрытия воздушного пространства Бельгии, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба постпредства Словакии в Брюсселе.

Global Look Press/Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

Фицо возвращается в Братиславу, отметила пресс-служба.

«Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии отменена. Брюссельский аэропорт сообщил нам, что воздушное сообщение над Бельгией не осуществляется. Самолёт с премьер-министром возвращается в Словакию», — цитирует портал Pravda заявление постпредства.

Как передавало ИА Регнум, воздушное пространство Бельгии закрыли из-за технического сбоя около 17:00 МСК. Позднее выяснилось, что причиной сбоя стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения.

Фицо ранее раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для стран ЕС, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах.

29 января глава киевского режима Владимир Зеленский подверг критике Фицо. Он назвал «ошибкой» намерение властей Словакии восстановить поставки газа из России вместо того, чтобы закупать газ из США «на коммерческих условиях».

Ещё одним поводом для конфликта Фицо и Зеленского стали проходящие в Словакии митинги и их поддержка главой киевского режима. Фицо заявил, что Киев вмешивается во внутренние дела Словакии. В МИД был вызван посол Украины. Также премьер Словакии заявил о подготовке оппозицией «майдана» в стране и пообещал не допустить такого сценария.