Вашингтон, 30 января, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Причина столкновения пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 и военного вертолёта Black Hawk в небе над Вашингтоном до сих пор остаётся неизвестной, заявил 30 января президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/IMAGO/mpi34

«Мы выясним, как произошла эта катастрофа, и сделаем так, чтобы ничего подобного больше не повторилось», — сказал он журналистам в ходе выступления в Белом доме.

Трамп также подтвердил гибель российских граждан в авиапроисшествии и выразил соболезнования.

29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер упал в реку Потомак. На его борту было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли позже проинформировал, что спасательная операция на месте крушения самолёта в американской столице завершена. По его словам, в районе инцидента найдены тела как минимум 28 погибших. Среди жертв — восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями: Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.

Как передавало ИА Регнум, незадолго до столкновения пилот вертолёта подтвердил, что видит самолёт, и запросил «визуальное разделение». Менее чем через 13 секунд в диспетчерской вышке наблюдали крушение Bombardier и Black Hawk.

Трамп ранее назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью» и отметил, что её можно было избежать.