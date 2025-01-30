Мирный житель пострадал в Курской области при обстреле со стороны ВСУ
Рыльск, Курская область, 30 января, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в деревне Воронок Курской области в результате обстрела, совершённого украинскими формированиями. Об этом сообщил 30 января врио главы региона Александр Хинштейн.
«В результате попадания в жилой дом в деревне Воронок Рыльского района ранен хозяин дома», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшего эвакуируют в больницу бойцы добровольческого отряда «Барс-Курск». Также при этой атаке загорелся сам дом, по которому пришёлся прилёт.
Кроме того, в результате других ударов ВСУ оказались разрушены два дома в селе Коренево Кореневского района и одна постройка — в деревне Никипеловка. В посёлке Коренево при обстреле со стороны украинских формирований начался пожар в одном из строений.
Помимо этого, удару ВСУ подверглась хозяйственная постройка в деревне Секерино. В указанных случаях, по данным Хинштейна, пострадавших нет.
Как сообщало ИА Регнум, 13 января в Курской области беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с мирными гражданами. В момент удара гражданская машина двигалась по дороге между селом Белица и деревней Гирьи. Находившиеся в автомобиле супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу.
24 января в Курске в результате падения обломков сбитого ночью украинского беспилотника получили повреждения четыре частных дома. По этой же причине несколько районов города остались без электричества.