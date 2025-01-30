Брюссель, 30 января, 2025, 19:36 — ИА Регнум. Причиной технического сбоя, который привёл к временному закрытию воздушного пространства Бельгии, стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac), сообщило в четверг, 30 января, издание Le Soir.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По нашей информации, проблема связана с отказом радара Canac», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сбой произошёл в системе компании Skeyes, отвечающей за контроль воздушного пространства страны и аэронавигационную инфраструктуру. Около 15:00 по местному времени (17:00 МСК) было зафиксировано, что система не функционирует.

Все самолёты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, были перенаправлены в соседние страны. Аэропорты Брюсселя, Завентема, Остенде, Антверпена, Шарлеруа и Льежа не отправляли и не принимали рейсы. Позднее воздушное пространство начали открывать.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 сентября 2024 года аэропорт Стокгольма в течение 2,5 часа не принимал рейсы из-за замеченных вблизи воздушной гавани беспилотников. Пять самолётов были перенаправлены в другие аэропорты. Полиция начала расследование.

14 декабря 2024 года международный аэропорт Стюарт в американском штате Нью-Йорк в течение часа не принимал и не отправлял самолёты из-за появления беспилотников неизвестного происхождения. Губернатор штата Кэти Хокул призвала федеральные власти вмешаться в ситуацию.