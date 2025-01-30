Москва, 30 января, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы отправил по стражу бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина по обвинению в даче взятки, следует из решения, приятого на судебном заседании.

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Его арест продлится два месяца.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрал обвиняемому по ст. 291 УК РФ (дача взятки) меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», — говорится в постановлении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января стало известно о задержании Анохина по подозрению в попытке дать взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело.

30 января в Следственном комитете РФ проинформировали, что Анохину предъявили обвинение в передаче взятки в размере 60 млн рублей. В ведомстве уточнили, что он пытался скрыть хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы.

Адвокат Анохина на заседании Тверского суда Москвы заявил, что его подзащитный признался в даче взятки и оформил явку с повинной. Представитель обвиняемого отметил, что тот сотрудничает со следствием и дал подробные показания на других фигурантов дела.

30 января суд также арестовал на два месяца частного детектива Степана Грицкова по делу Анохина. Помимо Анохина и Грицкова, по делу проходит заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.