Москва, 30 января, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Инициатива разрешить несовершеннолетним самостоятельно менять свои имена не поможет избавиться от буллинга, так как проблема зачастую находится глубже, заявила практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова в беседе с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением разрешить несовершеннолетним россиянам менять имена, чтобы защититься от травли. В обращении уточняется, что в последнее время россияне часто выбирают необычные имена для своих детей, что становится причиной буллинга со стороны сверстников.

«На мой взгляд, если ребёнок подвергся буллингу, то здесь проблема гораздо глубже. И нужно идти, смотреть, как он там себя чувствует, как у него дела с самооценкой, как с уверенностью, как его дома любят или не любят. А изменить имя, я думаю, это уже как следствие. Поэтому, чтобы буллинг у ребенка, скажем так, исчез, немножко не с этим надо работать», — уверена специалист.

Детский психолог добавила, что разрешить детям менять имена — не совсем грамотная идея. По её словам, если ребёнка в школе травят, то и после смены имени инициаторы буллинга найдут, к чему привязаться.

«Результата не будет, эффективности не будет, на мой взгляд. Если буллинг есть, значит, ребёнка надо лучше научить защищать свои границы, ценить своё имя. Если, конечно, родители тут какую-то, явную чушь не сделали. Тогда почему бы и нет. Но это всё-таки в каждом отдельном случае необходимо разбираться», — уточнила Резенова.

Специалист считает, что даже в 14 лет ещё не все функции мозга созрели. Эксперт напомнила о том, что сейчас даже Всемирная организация здравоохранения отодвинула границы подросткового возраста до 19 лет.

Детский психолог допустила, что думская инициатива может привести к хаосу смены имён среди детей. Они могут начать относиться несерьёзно к столь важным вещам, сообщила Резенова.

«У них как раз же там подростковый возраст начинается, и таким цветом он расцветает. Одна из особенностей такого возраста — это негативизм, мнения родителей не слушают. И как вариант даже специально сделать что-то назло родителям. Поругались с родителем — сегодня меня зовут так, обиделся — сегодня меня зовут по-другому», — заявила собеседница агентства.

Проблем большого количества нестандартных имён, которых за 2023 год было зарегистрировано более семи тысяч, решается в первую очередь адекватностью родителей, уверена психолог. По её словам, люди зачастую смотрят на следствие, а не на причину.

«Я всегда топлю за то, чтобы идти к семье. Там должна быть поддержка со всех сторон. Не знаю, конечно, как это на уровне государства сделать, но обучать надо родителей грамотности. У нас действительно низкая грамотность психологическая, родительская. Это прям 100%», — подытожила Резенова.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября образовательная платформа «Сферум» по результатам социологического опроса сообщила, что в России свыше 75% учителей становились свидетелями кибербуллинга среди своих учеников. При этом учителя высказали мнение о том, что нужно стараться предотвращать травлю. Почти 38% заявили, что нужно проводить воспитательные беседы и лекции, 30% готовы работать совместно с родителями и школьным психологом.

Выступая на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодёжной политике 29 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ввести ответственность за буллинг.

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что, согласно исследованию «Движения первых», 75% подростков сталкивались с травлей или как жертвы, или как свидетели. Депутат предложил обратиться в Минпросвещения с запросом о подготовке законопроекта об ответственности за буллинг.

Пресс-службе соцсети «ВКонтакте» 6 ноября сообщила о запуске «Месяца борьбы с кибербуллингом». Согласно исследованию компании, каждый третий пользователь «ВК» сталкивался с буллингом в Сети.