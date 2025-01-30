Москва, 30 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал частного детектива Степана Грицкова по делу экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина.

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«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Грицкову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта», — огласила решение судья Ольга Семёнова.

В суде уточнили, что детектив пробудет под стражей до 29 марта. Помимо Анохина и Грицкова, по делу проходит заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.

О задержании Анохина стало известно 29 января. Поводом послужило подозрение в передаче взятки в размере 60 млн рублей.

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