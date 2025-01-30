Москва, 30 января, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Экс-глава букмекерской компании «Фонбет», бывший вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин признался в даче взятки и оформил явку с повинной, сообщил его адвокат на заседании Тверского суда Москвы в четверг, 30 января.

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Анохин сотрудничает со следствием и дал подробные показания на других фигурантов дела, заявил его представитель.

На этом основании адвокат попросил не отправлять Анохина в СИЗО, а выбрать мерой пресечения запрет определённых действий. Тем не менее суд арестовал Анохина.

Сам Анохин в ходе судебного заседания рассказал, что по-прежнему является гендиректором компании «Фонбет».

Как передавало ИА Регнум, 29 января сообщалось, что Анохин задержан по подозрению в попытке дать взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, в доме Анохина прошли обыски, в ходе которых было изъято около 2 млн долларов.

30 января управление Следственного комитета по Подмосковью сообщило, что Анохину предъявили обвинение в передаче взятки в размере 60 млн рублей. Он пытался скрыть хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы, отметила пресс-служба ведомства.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что Анохин решил дать взятку должностному лицу, чтобы избежать предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях представителей аффилированных с ним компаний. В итоге посредники передали 10 млн рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку в рамках оперативного эксперимента.

Посредники объявлены в розыск. Ещё один фигурант дела, частный детектив, арестован.