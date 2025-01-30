Грозный, 30 января, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Председатель правительства Чечни, Герой России Магомед Даудов опубликовал видеозапись с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на фоне слухов о якобы «исчезновении» руководителя региона. Он разместил соответствующий ролик в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он напомнил, что стали появляться сообщения о том, что будто бы Кадырова не было на публике уже 18 дней. На опубликованных кадрах глава Чечни пьёт чай.

«Чай пьем, всё хорошо… Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут», — сказал руководитель региона.

Пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов, которого цитируют «РИА Новости», рассказал, что Кадыров находится в отпуске и больше времени проводит со своей семьей.

«Нельзя сказать, что он отдыхает от работы… За ситуацией в республике следит, выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения», — подчеркнул он.

Вахидов уточнил, что некоторые полномочия перешли к Даудову на время отпуска Кадырова.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января помощник главы Чечни, министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев опроверг распространяющиеся слухи о том, что Кадыров не появляется на публике после новогодних праздников. По его словам, вновь происходит попытка дискредитации и манипуляции общественным мнением.