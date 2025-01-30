Вышел финальный трейлер фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем
Вышел финальный трейлер исторического фильма «Красный шёлк» с Милошем Биковичем
Москва, 30 января, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Опубликован финальный трейлер исторического детективного экшена «Красный шёлк». Новый ролик стал частью серии разножанровых трейлеров, раскрывающих грани описываемой истории.
Трейлер представили кинокомпания Nota Bene Film Group, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», и Art Pictures Distribution, входящие в холдинг «Национальная Медиа Группа».
Дистрибьюторы также рассказали о сюжете российско-китайской картины.
«Сюжет фильма переносит зрителей в 1927 год. Через Россию Транссибирским экспрессом перевозят секретные документы, которые могут изменить ход истории. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и профессиональные убийцы, готовые на всё ради этих бумаг. Молодой красноармеец и бывший царский агент оказываются втянутыми в водоворот шпионских интриг, где никто не является тем, кем кажется», — сказано в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, «Красный шёлк» выйдет в прокат 20 февраля. Режиссёром выступил Андрей Волгин. В фильме снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ирина Алфёрова, Гоша Куценко и ряд других известных актёров. Главную женскую роль сыграла китайская актриса Чжэн Ханьи.
Помимо перестрелок, драк и погонь, присущих жанру экшн, в картине есть и романтическая линия, отмечали ранее создатели фильма.
Генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова в беседе с «Известиями» ранее отмечала, что в Китае существуют квоты на прокат и показ иностранного контента, но картины, в которых есть китайские сопроизводители, рассматриваются как локальный контент, не подпадают под ограничения и могут получить максимально широкий прокат в КНР.