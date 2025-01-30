Москва, 30 января, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Опубликован финальный трейлер исторического детективного экшена «Красный шёлк». Новый ролик стал частью серии разножанровых трейлеров, раскрывающих грани описываемой истории.

кадр из фильма «Красный шелк»

Трейлер представили кинокомпания Nota Bene Film Group, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», и Art Pictures Distribution, входящие в холдинг «Национальная Медиа Группа».

Дистрибьюторы также рассказали о сюжете российско-китайской картины.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3944603" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вышел финальный трейлер приключенческого фильма «Красный шелк»

«Сюжет фильма переносит зрителей в 1927 год. Через Россию Транссибирским экспрессом перевозят секретные документы, которые могут изменить ход истории. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и профессиональные убийцы, готовые на всё ради этих бумаг. Молодой красноармеец и бывший царский агент оказываются втянутыми в водоворот шпионских интриг, где никто не является тем, кем кажется», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, «Красный шёлк» выйдет в прокат 20 февраля. Режиссёром выступил Андрей Волгин. В фильме снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ирина Алфёрова, Гоша Куценко и ряд других известных актёров. Главную женскую роль сыграла китайская актриса Чжэн Ханьи.

Помимо перестрелок, драк и погонь, присущих жанру экшн, в картине есть и романтическая линия, отмечали ранее создатели фильма.

Генеральный директор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова в беседе с «Известиями» ранее отмечала, что в Китае существуют квоты на прокат и показ иностранного контента, но картины, в которых есть китайские сопроизводители, рассматриваются как локальный контент, не подпадают под ограничения и могут получить максимально широкий прокат в КНР.