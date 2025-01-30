Вашингтон, 30 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Восемь американских фигуристов и три тренера с русскими корнями стали жертвами авиакатастрофы в Вашингтоне, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Kevin Wolf/AP/TASS

В результате столкновения пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 и военного вертолёта погибли фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Эдди Чжоу, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг, а также тренеры Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская.

29 января вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. После случившегося лайнер упал в реку Потомак. На борту Bombardier CRJ700 было 64 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта, что у них по курсу гражданский самолёт. Bombardier готовился к посадке в аэропорту имени Рейгана, прибыв из города Уичито в штате Канзас.

Позже начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли сообщил, что спасательная операция на месте крушения самолёта в американской столице завершена. Он также проинформировал, что в районе инцидента найдены тела как минимум 28 погибших.

Как передавало ИА Регнум, Кремль выразил соболезнования родным и близким погибших российских и американских граждан в авиакатастрофе. Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «ужасающей случайностью» и добавил, что следит за развитием ситуации.