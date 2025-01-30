Брюссель, 30 января, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Страны Запада заплатили высокую цену за снижение зависимости от российских углеводородов. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь», — отметила она.

При этом глава ЕК добавила, что ряд домохозяйств и предприятий столкнулся с колоссальными тратами на электроэнергию после отказа от российских углеводородов, что оказывает негативное влияние в целом на европейскую экономику. Фон дер Ляйен уточнила, что повышение цен на электроэнергию привело к сильному упадку химической и автомобильной промышленности ЕС, а также к закрытию отдельных производств.

Как передавало ИА Регнум, глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума заявил, что состояние европейского газового рынка без российского сырья является очень плохим, а промышленное производство там упало до минимума за десять лет. Миллер уточнил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе, а также возможен шок цен на газ.