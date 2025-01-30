Киев, 30 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Посла Словакии Павела Виздала вызвали в МИД Украины, сообщило агентство Reuters в четверг, 30 января.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Поводом стали ранее выдвинутые Братиславой обвинения Киева во вмешательстве во внутренние дела Словакии, сказано в сообщении.

МИД Украины призвал Словакию возобновить «конструктивный диалог», отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, МИД Словакии 29 января вызвал посла УкраиныМирослава Кастрана. Послу был выражен протест из-за заявлений руководителей киевского режима, которые были расценены Братиславой как вмешательство во внутренние дела страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский, поддерживая протестующих в Словакии, вмешивается во внутренние дела страны. Премьер Словакии сказал, что треть людей, участвующих в протестах в стране, — граждане Украины.

Фицо ранее заявил о подготовке оппозицией «майдана» в стране. Премьер Словакии рассказал о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и к «майдану» на Украине, и пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти.

30 января полиция Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой государственного переворота. Сотрудники пограничной полиции страны начали процедуру административного выдворения подозреваемого из Словакии.