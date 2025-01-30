Серпухов, Московская область, 30 января, 2025, 18:07 — ИА Регнум. В Серпухове задержали бывшего сотрудника администрации и трёх его сообщников, подозреваемых в получении взятки на сумму 5 млн рублей, сообщили 20 января в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Задержаны четверо лиц, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений (часть 3 статьи 291 УК РФ — дача взятки — 5 эпизодов, часть 3 статьи 291.1 УК РФ — посредничество во взятке, часть 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки, часть 4 статьи 290 УК РФ — 2 эпизода, часть 3 статьи 290 УК РФ — 2 эпизода)», — сказано в сообщении ГСУ СК РФ по региону в Telegram-канале.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемый, будучи заместителем и советником главы городского округа, регулярно принимал взятки от индивидуальных предпринимателей. Деньги ему давали за беспрепятственное принятие от бизнесменов работ по заключённым контрактам с МБУ «Комбинат благоустройства», а также за покровительство при исполнении контрактов.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как передавало ИА Регнум, 29 января в Москве задержали бывшего вице-президента Российского футбольного союза и действующего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Он пытался дать сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 50 млн рублей.

Ранее Раменский суд Московской области арестовал первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки суммой в 9 млн рублей.