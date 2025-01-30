Дублин, 30 января, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Европа проиграла в прокси-войне на Украине и снова хочет вернуться к импорту российского газа. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

ИА Регнум

Ранее британское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника сообщало, что некоторые страны — члены Европейского союза (ЕС) предложили включить в сделку по Украине возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу.

«Идиотизм прокси-войны ЕС и НАТО против России. И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — возмутился Боуз.

Журналист обратил внимание, что спровоцированный Западом конфликт на Украине является абсолютным абсурдом, ведь, помимо колоссальных жертв в результате боевых действий, экономика самого ЕС оказалась на грани краха.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.