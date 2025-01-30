* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили журналистам в силовых структурах.

Global Look Press/imago stock&people

«Толоконникова Надежда Андреевна* уведомлена адвокатом о возбуждении в её отношении уголовного дела, не прибыла к следователю, после чего обоснованно объявлена в межгосударственный розыск, о чём также уведомлена её защитником», — сказал представитель органов, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил трёх участниц Pussy Riot, в том числе Толоконникову, к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Она вышла на свободу в декабре 2013 года после объявления амнистии в связи с 20-летием Конституции России.

В марте 2023 года юрист Павел Чиков сообщил, что в отношении Толоконниковой было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Основанием послужили публикации в соцсетях.

В том же месяце Толоконникову объявили в розыск по уголовной статье. В последние годы она проживает в США.