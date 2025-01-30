Москва, 30 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. В Московском регионе задержали 18-летнего учащегося колледжа, устроившего поджог на железной дороге. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Операцию по установлению и задержанию подозреваемого сотрудники уголовного розыска линейного управления МВД России провели совместно с оперативниками МВД, сотрудниками ФСБ России и при поддержке ОМОН Росгвардии.

«Им оказался 18-летний уроженец Республики Дагестан, обучающийся в московском колледже», ― уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как рассказал сам задержанный, с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный и предложил устроить поджог на железной дороге. За это он пообещал вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.

Ночью злоумышленник отправился в указанное куратором место, отогнул дверцу батарейного шкафа и поджёг его. Свои действия молодой человек снял на видео, но денег от заказчика так и не получил.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, в первой половине января группа подростков подожгла релейный шкаф на железной дороге на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги в Свердловской области. Инструкции о том, где и как совершить поджог, они получили через мессенджер. За выполнение им пообещали вознаграждение в 10 тыс. рублей.

В результате поджога обеспечивающее бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов оборудование получило повреждение. Злоумышленников задержали по горячим следам, в отношении них возбудили уголовное дело о теракте и взяли под стражу.

В конце декабря за поджог железнодорожного снегоуборщика в Тобольске задержали двух подростков. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В ночь на 16 января в Москве на Ярославском направлении загорелись два релейных шкафа на железной дороге. Источник в экстренных службах сообщил, что злоумышленник совершил поджог в одиночку. По записям с камер видеонаблюдения устанавливается его личность.