Москва, 30 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Россия и Индия обсуждают подписание документа, направленного на содействие притоку индийских работников в РФ. Об этом заявил индийский посол в Москве Винай Кумар в интервью, опубликованном в журнале «Международная жизнь».

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru

Стороны, отметил он, активно обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнёрстве в области миграции и мобильности (MMPA), которое направлено на содействие упорядоченному притоку квалифицированных и профессиональных работников из Индии в Россию.

«Да, демографическая динамика между Индией и Россией предоставляет уникальную возможность для взаимной выгоды», — сказал Кумар.

Предполагается, что на основе соглашения две страны будут обмениваться рабочей силой, сотрудничать в областях образования и передачи технологий. Это послужит укреплению двусторонних связей Москвы и Нью-Дели и поможет решить кадровые проблемы, создать взаимовыгодную ситуацию для обеих стран, добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 18 января в ходе лекции «Индия и мир» заявил, что расширение сотрудничества между Россией и Индией оказывает стабилизирующее влияние на мировую экономику.

В июле 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию с официальным визитом. Это была первая поездка главы индийского правительства после того, как он вступил в должность в третий раз.

Моди во время визита отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.

В октябре Моди во второй раз прибыл в Россию. Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с зарубежным коллегой, она состоялась перед саммитом БРИКС, проходившим в Казани.