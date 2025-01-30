Санкт-Петербург, 30 января, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Инициативу о переименовании Финского залива в Санкт-Петербургский на фоне проявления русофобии со стороны Финляндии и Швеции политолог Юрий Светов назвал бредом.

Puertomenesteo

Ранее 30 января научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков выступил с инициативой переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. Директор РВИО озвучил такую идею после того, как президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. Мягков отметил, что высокий уровень русофобии со стороны Финляндии и Швеции делает необходимым переименование залива.

«При всём уважении к военно-историческому обществу, я иначе как бредом не могу назвать это предложение конкретного человека. Если он говорит о существовании русофобии, то как полагает, русофобия уменьшится от того, что мы переименуем Финский залив?»— заявил Светов.

Он предложил посмотреть на реакцию мексиканцев после того, как Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский. В Мексике ответили американцам, что те могут использовать любое название, которое им нравится, в пределах их территориальной зоны, а мексиканцы буду называть залив по-старому.

«Ну и что, переименовав этот залив, прибавим известности словам Санкт-Петербургский или Кронштадтский? Для кого? Для нас? Так мы и так знаем. А никто же не признает это переименование. И самое главное, я не вижу, в чём смысл. Я живу на берегу Финского залива. И меня никак не угнетает это название», — рассказал собеседник ИА Регнум.

По словам политолога, на Западе сейчас обострение идиотизма. Эксперт не понимает, зачем России заниматься такими же вещами и ставить себя в один ряд с ними.

«Ключевой вопрос — зачем мы будем становиться с ними на один уровень? Умный человек, он отличается тем, что он на глупости не реагирует. А нас как бы ведут, заводят на это»,— объяснил Светов.

В случае если решение о переименовании Финского залива будет принято, то вызовет лишь игнорирование среди стран мира, считает специалист.

«Это наше решение, и оно не обязательно для них. И вообще ни для кого не обязательно. Есть международно-утвержденное название. И они как бы признаны, зафиксированы в лоции, в картах, везде. Я же повторяю, что та же Мексика сказала, что будет продолжать называть залив Мексиканским», — подытожил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. В качестве аргумента за переименование залива в указе говорится, что самый большой залив в мире «остаётся центральным для экономики Америки».

Вскоре американский миллиардер Илон Маск также предложил переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Англией в «канал Джорджа Вашингтона» по имени первого президента США.