Москва, 30 января, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Нелегалов-наркоманов следует немедленно выдворять из России, заявил в четверг, 30 января, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Нужно проработать механизм, исключающий возможность легализации таких граждан в РФ и получения ими гражданства России, сказал Медведев в ходе совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

«В целом здесь подход должен быть простой. Их надо выдворять незамедлительно. Без этого невозможно в полной мере обеспечить и эпидемиологическую безопасность граждан нашей страны, и противодействовать наркомании, а стало быть — преступности», — заявил зампред Совбеза.

Сейчас решения о депортации принимаются долго, а выполняются не всегда, поскольку нелегалы скрываются от контроля, сказал Медведев. Он призвал создать межведомственный механизм, исключающий такое положение.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин в декабре 2024 года подписал указ, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся в России незаконно, обязаны самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение.

В августе 2024 года глава государства подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, закон сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот срок составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.