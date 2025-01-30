Москва, 30 января, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии обсуждалась в ходе переговоров заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова и посла Турции в Москве Танжу Бильгича. Об этом сообщили 30 января в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Михаил Богданов

«Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее, в том числе с учетом итогов состоявшегося 28 января визита в Дамаск официальной российской межведомственной делегации», — отмечается в заявлении на сайте ведомства.

Участники разговора указали на важность объединения подходов основных международных игроков в интересах содействия нормализации обстановки в арабской республике. При этом они подчеркнули, что указанные шаги должны основываться на принципах уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Михаил Богданов проинформировал, что межведомственная делегация РФ провела переговоры с главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Замминистра уточнил, что встреча длилась почти три часа и прошла конструктивно.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит российской делегации в Дамаск важен для выстраивания диалога с новыми властями Сирии. Он отметил, что Москва продолжит работу в указанном направлении.

В конце декабря Ахмед аш-Шараа отмечал, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он утверждал, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула арабскую республику в ущерб отношениям двух стран.