Стокгольм, 30 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Швеция намерена выделить Украине самый крупный с 2022 года пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов, сообщил 30 января министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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«Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине с февраля 2022 года», — сказал Йонсон в ходе пресс-конференции.

Ранее власти Швеции объявили об очередном пакете военной помощи для Украины объёмом 13,3 млрд шведских крон (более $1,2 млрд). Киеву выделили два самолёта ASC 890, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, ракеты средней дальности класса «воздух — воздух» Rb 99, артиллерийские боеприпасы и бронетранспортёры Type 302.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны прекратить поставлять оружие Украине. Как отметил президент РФ Владимир Путин, никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Американское издание The Washington Postсо ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса сообщило, что после указа президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку киевского режима.

Ранее власти США признали, что поставки баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не смогли изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.