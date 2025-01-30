Братислава, 30 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Киеву не хватит газа на собственные нужды из-за остановки транзита российского голубого топлива. Об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Иван Шилов ИА Регнум

«В декабре глава киевского режима Владимир Зеленский пресёк любые усилия Словакии по транзиту газа на нашу территорию через Украину. Теперь сбылось наше негативное ожидание, связанное с этим решением, что Украине не хватит газа для собственного потребления», — отметила министр.

Сакова назвала данное решение Зеленского односторонним, неразумным и непрагматичным, а также возмутилась ростом цен на энергоресурсы в Европе, спровоцированным остановкой транзита.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что страны — члены ЕС на фоне холодной погоды сжигают свои запасы газа самыми быстрыми за последние семь лет темпами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицораскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для стран ЕС, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах, включая блокировку европейской помощи Киеву.