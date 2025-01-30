Вашингтон, 30 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. В последние полгода количество погибших на Украине американцев «резко возросло», сообщил телеканал CNN в четверг, 30 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

Более 20 наёмников из США пропали без вести на передовой, и тела по меньшей мере пяти из них забрать с поля боя не удалось, сказано в сообщении. ВСУ используют наёмников, чтобы «затыкать дыры» в ослабленной обороне, отметили авторы.

Один из бывших наёмников с позывным Реднек рассказал телеканалу, что двое других граждан США погибли в сентябре в ходе боёв за Красноармейск. Это была «миссия с ограниченными шансами на успех», сказал собеседник CNN.

Он также отметил, что некоторые командиры ВСУ давали местным жителям и наёмникам равные задания, но попадались и такие командиры, которые «не видели разницы между людьми» и отправляли всех, кого могли поймать, «как мясо для мясорубки».

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с начала 2022 года на Украину в распоряжение ВСУ прибыли около 15 тыс. наёмников из более чем 100 стран мира.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил, что украинских боевиков в Курскую область заводили командиры иностранных частных военных компаний, в том числе военные НАТО. Операция по вторжению на российскую территорию была непосредственно срежиссирована иностранцами, подчеркнул Алаудинов.