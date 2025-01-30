Москва, 30 января, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно оказать влияние на руководство Украины, чтобы остановить преступления киевского режима. Об этом 30 января заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Известия/Тарас Петренко

В письме, адресованном международным организациям, диппредставительствам, политикам, журналистам и правозащитникам, он сообщил, что Совет направил зарубежным организациям новую подборку материалов с преступлениями Вооружённых сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов против российских военнослужащих и гражданского населения. В письме подчёркивается, что украинские военные не сокращают число обстрелов мирных городов и населённых пунктов, активно применяя средства стран НАТО.

В подборку, в частности, вошли свидетельства преступлений киевского режима за период с 1 сентября по 31 октября 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Брянской области.

«Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей любых форм поддержки. В очередной раз призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», ― указано в обращении.

Совет с весны 2022 года регулярно направляет за рубеж подобного рода материалы на 2000 адресов.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 28 января заявил, что по меньшей мере 5399 мирных граждан пострадали в 2024 году в результате преступлений, совершённых Украиной. В это число входят 809 человек, которые были убиты. По его словам, за прошедший год украинские вооружённые формирования выпустили по российским гражданским объектам не менее 87 885 боеприпасов.

Дипломат уточнил, что более 2200 мирных граждан были убиты или ранены осколками снарядов производства США, Германии или Южной Кореи.

Установлено, что в освобождённом российскими военными селе Русское Поречное в приграничье Курской области бойцы украинских формирований обустроили камеры пыток в подвалах жилых домов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что обнаружили как минимум семь тел местных жителей разных возрастов со следами пыток.

Мирошник сообщил, что бойцы ВСУ при отступлении забросали гранатами изуродованные ими тела мирных граждан. Он назвал это зверствами, от которых стынет кровь и которые показывают истинное лицо киевского режима.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что пытки и убийства мирных жителей села Русское Поречное бойцами Вооруженных сил Украины являются геноцидом и преступлением против человечества.