Вашингтон, 30 января, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Американские учёные намерены осуществить подрыв радиоактивного плутония в секретной лаборатории. Об этом сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на сотрудника указанного центра Тима Беллера.

United States DOE

Именно он будет руководить работами, которые планируется провести весной 2025 года.

«Учёные взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ», — уточняется в публикации.

Журналисты отметили, что секретный проект назвали Cygnus. При этом первый подрыв получит кодовое наименование Nob Hill.

Исследователи с помощью этого эксперимента хотят сымитировать применение ядерного оружия. Объект, на котором будут проводиться работы, скрыт под землёй в штате Невада.

Учёные обратили внимание, что взрыв будет небольшим по масштабам. Кроме того, по их словам, наблюдаемая реакция будет «контролируемой».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в Неваде. В Национальном управлении ядерной безопасности (NNSA) подчеркнули, что эксперимент, как и предшествовавшие ему 33 субкритических исследования, осуществлялись в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. В ходе испытания специалисты получили данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя сообщения об указанном эксперименте, в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что такое исследование нацелено исключительно на подтверждение надёжности имеющихся у США ядерных боеприпасов. Вместе с тем, по его словам, это вовсе не означает, что Соединённые Штаты не усиливают свой ракетно-ядерный потенциал.