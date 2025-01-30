Лозанна, Швейцария, 30 января, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Российские спортсмены смогут вернуться на международные турниры, если федерации зимних видов спорта адаптируют опыт участия россиян в летних Олимпийских играх в Париже перед зимней Олимпиадой в Италии. Об этом заявил глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Оглядываясь назад на парижский опыт с индивидуальными спортсменами, можно сказать, что эта программа работает очень хорошо, и я думаю, что это очень важно, потому что ни один спортсмен не может выбирать, где он родился. Спортсмены никогда не должны использоваться в политических целях», — отметил он.

По словам главы FIS, парижский опыт должен быть применён и в грядущих Олимпийских играх в Италии, чтобы учитывать интересы всех спортсменов. Элиаш является кандидатом на пост главы МОК, выборы главы организации пройдут в марте 2025 года.

11 января президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года, только если FIS вернёт России квоты на участие.

Кроме того, в интервью с ИА Регнум она пояснила, что решение об участии в нейтральном статусе атлеты принимают лично и их «никто за руку не держит». При этом, по её словам, сильным россиянам не дадут выступить на соревнованиях даже без флага и гимна, если они поддерживают свою страну.