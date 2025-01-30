Днепропетровск, Украина, 30 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей региона выехать из прифронтовых районов, граничащих с Донецкой Народной Республикой (ДНР), из-за приближения к ним фронта.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания», — написал он в Telegram-канале.

Лукашук при этом отметил, что на данный момент официальную эвакуацию из прифронтовых районов Днепропетровской области не объявляли.

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин 29 января заявил, что из подконтрольной украинским властям Константиновки в ДНР вывезли всех детей. Город находится рядом с линией фронта, поэтому обстановка на данном участке остаётся напряжённой.

Как передавало ИА Регнум, советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о продвижении ВС РФ к границам Днепропетровской области. По его словам, на некоторых участках фронта расстояние от российских позиций до Днепропетровской области составляет менее 3 км.

Ранее российские силы освободили Новоелизаветовку, Волково, Шевченко, Воздвиженку, Петропавловку и Времевку в ДНР.