Красногорск, 30 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Посредники передали 10 млн рублей из суммы взятки, в даче которой обвинили бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, на заправке в подмосковном Красногорске, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба прокуратуры региона.

Global Look Press/Alexey Belkin/Business Online

Передача средств произошла 28 января. 29 января стало известно, что Анохин, бывший глава «Фонбет» и экс-вице-президент Российского футбольного союза, задержан.

«В декабре 2024 года генеральный директор букмекерской компании, желая избежать предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности о противоправных действиях представителей аффилированных им коммерческих организаций, решил дать взятку должностному лицу. С этой целью он приискал посредников — одного из руководителей подразделений столичного МВД и частного детектива», — сказано в сообщении прокуратуры.

Посредники договорились передать 10 млн рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку в рамках оперативного эксперимента, а взяткодателю посредники сообщили о требуемой сумме в 60 млн рублей, отметила пресс-служба. 28 января посредники передали сотруднику полиции 10 млн рублей на заправке, после чего их противоправная деятельность была пресечена, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 29 января сообщалось, что Анохин задержан по подозрению в попытке дать взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, в доме Анохина прошли обыски, в ходе которых было изъято около 2 млн долларов.

30 января управление Следственного комитета по Подмосковью сообщило, что Анохину предъявили обвинение в передаче взятки в размере 60 млн рублей. Он пытался скрыть хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы, отметила пресс-служба ведомства. Следствие попросило суд поместить под стражу Анохина и ещё двух фигурантов дела.