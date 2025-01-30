Сызрань, Самарская область, 30 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. В Сызранскую центральную городскую и районную больницу при поддержке «Роснефти» поступило высокотехнологичное оборудование для детского хирургического отделения и перинатального центра.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Больница в Сызрани получила оборудование для детской хирургии

Теперь в перинатальном центре есть открытая реанимационная система для новорождённых. Такие многофункциональные комплексы нужны для спасения жизни пациентов. С помощью современного оборудования врачам будет легче следить за состоянием и поддерживать жизненно важные функции детей. Благодаря особой конструкции комплекса у медиков есть свободный доступ к пациенту с любой стороны для проведения различных медицинских манипуляций.

В отделении детской хирургии также установили новый операционный стол и специальный хирургический светильник — бестеневую лампу. Это поможет повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям региона.