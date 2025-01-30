Вашингтон, 30 января, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Столкновение пассажирского лайнера и военного вертолёта над Вашингтоном можно было предотвратить. Об этом заявил 30 января министр транспорта США Шон Даффи в ходе пресс-конференции.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Думаю ли я, что это можно было предотвратить? Безусловно», — привёл слова Даффи телеканал CNN.

Министр отметил, что его мнение основано на информации, полученной к настоящему моменту, и заверил, что все обстоятельства трагедии будут установлены.

Даффи сообщил, что и самолёт American Airlines, и вертолёт Black Hawk двигались в районе аэропорта имени Рональда Рейгана (DCA) по стандартному маршруту, при этом небо было ясным.

«В этом не было ничего необычного, когда военный вертолёт летел над рекой, а самолёт, заходивший на посадку в DCA, летел по стандартной схеме», — сказал он.

Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли сообщил, что на месте крушения обнаружены и подняты из воды тела 28 погибших, в том числе одного из членов экипажа вертолёта. Он заявил, что надежды найти выживших нет.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее также выразил мнение, что трагедию в воздухе — «ужасающую случайность» — можно было предотвратить. По словам главы государства, самолёт «идеально» шёл на посадку с включёнными огнями, но по какой-то причине вертолёт летел прямо на него, не меняя траектории. Он задался вопросом, почему диспетчеры не дали вертолёту нужных указаний.

Самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном 29 января около 21:00 (в 05:00 МСК 30 января). И лайнер, и вертолёт упали в реку Потомак.

Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта, что у них по курсу гражданский самолёт. Bombardier готовился к посадке в аэропорту имени Рейгана, прибыв из города Уичито в штате Канзас.